Immobilier : taux de crédit en hausse, activité en baisse

De plus en plus chers. Les taux immobiliers subissent eux aussi une hausse significative : au mois de juin, ils s'établissaient à 1,52%, selon l'observatoire Crédit Logement CSA qui fait autorité. Un mois auparavant, ils étaient de 1,39%, contre 1,06% en moyenne en décembre dernier. Après une hausse de 4 points de base seulement en janvier et en février, la progression est « nettement plus rapide depuis », d'après le bilan mensuel : +42 points sur les quatre derniers mois.



Et mi-juillet, les taux étaient encore plus élevés, à 1,64%. Voilà qui n'augure rien de bon sur ce front pour tous ceux qui veulent acheter un logement. L'activité en nombre de prêts a baissé de 9% au deuxième trimestre 2022 par rapport à l'année précédente, avec un recul marqué dans l'ancien : -23% (et de -10,2% dans le neuf). Pour lisser le crédit dans le temps, la durée moyenne d'un prêt a été de 239 mois.