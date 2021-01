Immobilier : une baisse modérée de 1% en 2021

Entre les confinements et les mesures de restriction de toute sorte, le marché de l'immobilier a connu une année 2020 compliquée. La situation sanitaire ne pousse pas à un optimisme démesuré pour la nouvelle année. Meilleurs Agents, le site d'estimation immobilière, prévoit ainsi une baisse globale des prix des biens immobiliers de 1% pour 2021. Avec des variations en fonction des villes : à Strasbourg, Nantes ou encore à Lille, les prix pourraient rester stables, voire augmenter légèrement. La situation à Paris et en Ile-de-France est plus complexe. Dans la région parisienne, les prix ont augmenté de 7,2% en un an, selon une prévision des notaires du Grand Paris à fin février 2021 !



De nombreux acheteurs basés à Paris cherchent à s'établir plus loin que dans la capitale intra-muros, ils sont à la recherche d'espaces plus grands alors que les menaces de confinement continuent de planer. Les prix ont ainsi grimpé de 1,1% entre novembre 2020 et février 2021. En revanche, la hausse tourne plutôt au ralenti à Paris. Les prix ont même reculé de 2% en trois mois… Mais globalement, sur un an, la hausse reste tout de même de 3,4%. Cela reste la plus faible enregistrée depuis 2013.