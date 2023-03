Impayés de facture d'énergie : plus d'interventions en 2022, moins de coupures

En fait, l'essentiel des interventions pour factures impayées concernait des réductions de puissance, « moins pénalisantes pour les consommateurs concernés ». Dans les faits, EDF réduit la puissance entre 1 et 3 kVa, de quoi maintenir la lumière et le fonctionnement du réfrigérateur, guère plus. C'est toujours mieux que plus d'électricité du tout. Depuis le 26 février, un décret impose aux fournisseurs une période de 60 jours durant lesquels la puissance minimale est de 1 kVa.



C'est une bonne chose pour le médiateur de l'énergie : « La crise énergétique actuelle nous interroge sur les dispositifs de protection à long terme des consommateurs les plus fragiles ». Pour lui, il faut d'ailleurs aller plus loin et remplacer purement et simplement les coupures d'électricité par des réductions de la puissance.