Impossible d'acheter un billet dans certaines haltes : la SNCF épinglée

Claire Hédon, la Défenseure des Droits, a été saisie par plusieurs usagers de la SNCF et leur donne raison. Elle dénonce la méthode de l'entreprise qui, dans les points d'arrêts non gérés (PANG), ne fournit aucun moyen pour acheter un billet de train : il s'agit d'une « inégalité de traitement des usagers ». Les voyageurs au départ de ces haltes pouvaient auparavant acheter leur ticket directement auprès du contrôleur, mais depuis deux ans, ils doivent absolument avoir leur billet en montant dans le train, qu'il s'agisse d'une version papier ou numérique (e-billet).



Ces points d'arrêts non gérés n'ont ni guichets, ni distributeur automatique, tandis que les commerces alentour (comme les bureaux de Poste) sont fermés. Et certains usagers n'ont pas de smartphone à leur disposition pour acheter un e-billet. Résultat : en montant dans le train, ils contreviennent aux règles, bien malgré eux, car la SNCF ne leur donne aucun moyen de les respecter. Ce qui les place en situation de fraude…