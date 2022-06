Impôt sur le revenu : en 2022 il sera indexé sur l’inflation

Le 8 Juin 2022, par Paolo Garoscio

L’inflation élevée a déjà eu des effets sur les ménages : une baisse de la consommation mais aussi une hausse du SMIC et potentiellement une future hausse du taux des Livrets A et LDDS en août 2022. Désormais, et alors que la question commençait à se poser, l’inflation aura également un effet sur le barème de l’impôt sur le revenu que les contribuables devront payer en 2023.



Bruno Le Maire annonce une indexation sur l’inflation Invité de la matinale de RMC-BFMTV, mercredi 8 juin 2022, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a annoncé la bonne nouvelle pour les ménages : « nous allons indexer le barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation », précisant qu’il s’agira bien d’une indexation des seuils de déclenchement des différentes tranches d’imposition.



Le ministre explique en effet qu’il y a un risque, dans le cas contraire, que des ménages franchissent un seuil d’imposition à la suite de l’augmentation de salaire qu’ils ont reçue dans le courant de l’année. Une augmentation qui, pourtant, leur permet de répondre à l’inflation, et donc à la hausse des prix, et qui souvent n’est même pas suffisante.

Une baisse de revenus pour l’État ? Il faudra attendre les données définitives de l’inflation en France pour connaître le montant réel de la revalorisation des barèmes de l’impôt sur le revenu, mais une question se pose : quel sera l’effet d’une telle mesure sur les caisses de l’État ?



En effet, dès lors que les seuils d’imposition augmentent, la quantité d’impôt payée par les ménages baisse. Si une telle mesure est donc positive pour le pouvoir d’achat des Français, elle risque de se retourner contre ces derniers en faisant baisser les impôts collectés. De quoi potentiellement remettre en cause la nécessité de faire baisser la dette publique de la France qui a explosé avec la pandémie de Covid-19 et les mesures anti-inflation déjà annoncées et mises en place.

