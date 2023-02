Indemnité carburant : un mois de plus pour la demander

Bruno Le Maire rappelle que « c’est budgeté », et que donc l’ensemble des 10 millions de Français éligibles peut obtenir cette aide. Son montant est de 100 euros pour l’ensemble de l’année, et une seule aide peut être demandée par personne et par voiture. Et le gouvernement veut que tous les Français qui peuvent l’obtenir la reçoivent.



Sauf que… les vacances scolaires ont commencé, ce qui inquiète l’exécutif : les ménages pourraient encore oublier de faire leur demande. Pour répondre à cette problématique, Bruno Le Maire a donc annoncé que la période d’ouverture pour le dépôt des demandes sera prolongée d’un mois. Elle devait prendre fin le 28 février 2023, elle se terminera le 31 mars 2023.