Indemnité inflation : l'État a été trop généreux, selon la Cour des comptes

Elisabeth Borne a réagi en notant que l'objectif était de permettre « un versement rapide et automatique à un public aussi nombreux et aux situations et statuts variés ». Elle précise que les erreurs, bien que « significatives », sont comparables à celles observées pour d'autres prestations sociales. Elle ajoute que les contrôles de l'Urssaf ont permis de détecter des anomalies chez 7.000 établissements pour environ 32.000 primes versées, et les régularisations s'élèvent à ce jour à 1,9 million d'euros.



Pour empêcher que de telles erreurs ne se reproduisent, la Cour des comptes recommande de confier à « un seul organisme national » la responsabilité de gérer ce type de dispositif à l'avenir. La complexité de la mesure a également été critiquée, François Ecalle, ancien magistrat de la Cour des comptes et fondateur du site Fipeco, la qualifiant d' « usine à gaz ».