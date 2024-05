Industrie en France : pour la CGT, le compte n'y est pas

Malgré les déclarations enthousiastes de l'exécutif, Sophie Binet souligne que le secteur manufacturier ne représente toujours que 10 % du PIB français, bien en deçà de la moyenne européenne et des pays de l'OCDE. Elle exprime également des préoccupations environnementales, critiquant le développement des data centers qui, selon elle, créent peu d'emplois tout en étant néfastes pour l'environnement.



Sous la direction de Sophie Binet, la CGT a collaboré avec le collectif « Pour un réveil écologique » pour élaborer un outil nommé « radar travail environnement ». Cet outil vise à aider les représentants du personnel à évaluer l'ambition environnementale de leur entreprise ou administration et à formuler des propositions avec les salariés. L'accès à cet outil sera prochainement étendu à l'ensemble des militants de la CGT.



Cette initiative s'inscrit dans un « plan d'action syndicale pour l'industrie et l'environnement » qui sera lancé lors des états généraux. L'objectif est de concilier les enjeux industriels et environnementaux afin de proposer une vision alternative et durable du développement industriel en France.