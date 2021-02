Industrie : les investissements en forte hausse en 2021

Pour le secteur industriel, l'année 2020 a été marquée par une baisse notable des investissements : -13 % en valeur, selon l'Insee. Du jamais vu depuis 2009 : au sortir de la crise financière, les investissements avaient plongé de 21 %. Il faut remonter à 2013 pour retrouver un recul des dépenses dans ce domaine. L'année 2020 a été exceptionnelle en raison du déclenchement de la crise sanitaire, qui a paralysé une bonne partie de l'activité et gelé de nombreux projets d'investissements. Pour 2021, la tendance est beaucoup plus optimiste.



Les chefs d'entreprises de l'industrie manufacturière interrogés par l'Insee sont en effet bien plus nombreux à prévoir une hausse des investissements, plutôt qu'une baisse durant ces six premiers mois. « Le solde d’opinion sur l’évolution de l’investissement lors du semestre en cours rebondit à +14, après +3 à l’enquête de juillet, et dépasse sa moyenne de longue période » qui s'établit à +4. Le solde enregistré pour le premier semestre n'a jamais été aussi haut depuis 2011.