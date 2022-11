Inflation : l’Insee confirme l’accélération en octobre 2022

Les données définitives de l’Insee sur l’inflation en France pour le mois d’octobre 2022 le confirment : avec une hausse des prix qui a atteint 6,2% sur un an, l’inflation est à un niveau jamais vu depuis le début du siècle. Sur un mois, l’augmentation des prix atteint 1%, tous produits confondus.



L’énergie reste le moteur de l’inflation en France, alors que le gouvernement va changer les règles du bouclier tarifaire début 2023 et qu’une hausse des prix de 15% de l’électricité et du gaz est attendue. En octobre 2022, l’énergie coûte 19,1% de plus qu’un an auparavant, et même 5,8% de plus qu’au mois de septembre 2022.