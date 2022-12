Inflation : le pic attendu pour début 2023 en France

Dans une note de conjoncture également publiée le 15 décembre 2022, l’Insee prévient les Français : l’inflation restera élevée au moins jusqu’à la mi-2023. Les deux premiers mois de l’année en particulier devraient connaître l’inflation la plus élevée. La faute au gouvernement qui va mettre un terme au bouclier tarifaire sur l’électricité et le gaz, ainsi qu’à la ristourne sur le carburant.



Ainsi, dès janvier 2023, le prix des carburants à la pompe va augmenter de 10 centimes d’euro, soit une hausse de 0,1%. Toutefois, cette augmentation pourrait être contrecarrée par la baisse du prix du pétrole. Ce ne sera pas le cas pour les augmentations de 15% du prix du gaz en janvier 2023 et de l’électricité en février 2023. Elles soutiendront le taux d’inflation en France qui pourrait alors franchir la barre des 7% sur un an.