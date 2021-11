Inflation : 2,6% sur un an en octobre 2021 en France

Dans le détail, l’inflation est positive dans quasiment toutes les catégories de produits, à l’exception des produits de santé, selon l’Insee, dont les prix ont reculé de 1,6% en octobre 2021 sur un an.



Parmi les augmentations de prix les plus importantes, on trouve : +20,2% sur un an pour l’énergie, +4,8% sur un an pour le tabac, +8,8% sur un an pour les transports ou encore +5,3% pour les communications.



L’alimentation, au contraire, voit ses prix reculer de 0,2% su un mois en octobre 2021 (et même -1,5% pour les produits frais) et n’augmente que de 0,7% sur un an, selon l’Insee.