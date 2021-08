Inflation : +3,9% sur un an en août 2021 en Allemagne

Malgré la hausse de la TVA, la situation inquiète car elle rappelle un très mauvais souvenir : la crise économique de 2008. Selon Destatis, en effet, l’IPCH, soit l’indice des prix à la consommation calculé selon les normes européennes et qui fait référence pour comparer l’inflation entre les divers pays de l’Union européenne, s’établit à 3,4% sur un an, lui aussi en hausse de 0,1% par rapport à juillet 2021.



Or, ce niveau d’inflation n’avait jamais été atteint, en Allemagne, depuis juillet 2008, soit quelques mois avant l’explosion de la crise bancaire et financière. L’IPCH en Allemagne en août 2021 est également près de deux fois supérieur au nouvel objectif de la BCE, qui vise une inflation strictement égale à 2% par an.