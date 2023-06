Inflation : Élisabeth Borne aussi promet la baisse des prix

Le gouvernement français a fait une promesse audacieuse : une baisse des prix dès juillet 2023. Cette promesse concerne principalement les produits de première nécessité, tels que les pâtes, l'huile et la volaille. Selon Élisabeth Borne, l'inflation dans les prochains mois sera moins forte que ce qu'elle a été ces derniers mois. Bruno Le Maire, de son côté, a promis des baisses de prix pour les ménages, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 10% sur certains produits. Deux annonces faites à quelques jours de distance, et qui rajoutent une couche de pression sur les industriels.



Cependant, une baisse de l'inflation ne signifie pas nécessairement une baisse des prix. En effet, si les prix baissent trop, l'économie pourrait entrer en déflation, ce qui n'est pas souhaitable. La Banque Centrale Européenne (BCE) vise un objectif d'inflation de 2% par an, un niveau jugé approprié pour maintenir la croissance et l'économie.