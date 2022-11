Inflation : aucun profiteur chez les industriels de l'agro-alimentaire, selon Bruno Le Maire

La hausse des prix des produits alimentaires est donc la conséquence de l'inflation sur le prix des matières premières. Un rapport de l'Inspection générale des finances, réalisé en juillet dernier, le confirme. Et pour s'assurer que tout le monde est à la même page, Bruno Le Maire va rendre le rapport public. Il comprend le besoin de faire toute la transparence sur les niveaux d'inflation. L'Insee a enregistré une inflation à 6,2% en octobre sur un an.



La hausse des prix, c'est bien sûr un sujet de première importante pour tous les consommateurs, qui voient leur pouvoir d'achat se réduire. Le ministre de l'Économie a rappelé le « combat » du gouvernement qui cherche à faire baisser le niveau de l'inflation dans le courant de l'année 2023. Non sans apporter une nuance : « Notre scénario de référence est de retrouver, en 2024, des niveaux d’inflation qui sont plus raisonnables ».