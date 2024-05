Inflation : baisse inédite des prix dans la grande distribution

Au mois de mai, la grande distribution a connu une baisse annuelle des prix de 0,1 %, une première depuis novembre 2021 selon les données de Circana. Cette tendance pourrait marquer le début d'une période de déflation, après une longue période de hausse des prix. En avril, l'inflation sur un an avait déjà ralenti pour atteindre 0,5 %. Cette baisse, bien que timide, commence à se faire sentir dans plusieurs catégories de produits.



Les produits d'hygiène sont les plus affectés par cette déflation, avec une baisse de 2,4 % en mai. Les soins pour hommes enregistrent une diminution spectaculaire de 8,7 %, suivis des gels douches (-5,5 %) et des produits de toilette intime (-4,6 %). Du côté des produits alimentaires, les frais non laitiers ont baissé de 0,9 %, et les surgelés de 0,4 %. Parmi les exemples concrets, le jambon de volaille a vu son prix chuter de 5,8 %, tandis que les desserts et pâtes surgelés ont baissé de 4,2 %.



Cette tendance à la baisse des prix n’est pas seulement le fruit du hasard. Depuis septembre dernier, Circana observe une baisse mensuelle continue des prix. En mai 2024, on enregistre ainsi le neuvième mois consécutif de baisse, bien que l'intensité de cette diminution tende à se réduire. En septembre 2023, la baisse mensuelle était de 0,6 %, contre seulement 0,2 % en mai 2024. Cela montre que, bien que les prix baissent, l'effet reste modéré pour les consommateurs en magasin.



Il est également important de noter que, malgré ce recul des prix, l'inflation cumulée sur deux ans reste élevée, avec des prix en grande surface supérieurs de 15,9 % en mai 2024 par rapport à mai 2022. Cela indique que les consommateurs ne retrouveront pas de sitôt les niveaux de prix d'avant la période d'inflation intense.