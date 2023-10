Inflation en France : la bonne nouvelle d’octobre 2023

Selon les dernières données de l'Insee publiées le 31 octobre 2023, l'inflation annuelle en France a marqué un recul à 4,0% en octobre 2023, contre 4,9% le mois précédent. Cette baisse est principalement due à la diminution des prix de l'énergie et de l'alimentation. Sur un mois, les prix augmentent de 0,1%, tirés notamment par les coûts des services et des transports.



Les produits alimentaires, qui touchent directement nos dépenses quotidiennes, ont vu leurs prix augmenter de 7,7% sur un an. Cela représente une légère baisse par rapport à septembre, mais reste une préoccupation majeure. L'énergie, un autre poste de dépense crucial, affiche une hausse annuelle de 5,2 %, bien inférieure aux 11,9 % observés en septembre.