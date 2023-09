Inflation en août 2023 : de nouveau en hausse

L'énergie est identifiée par l'Insee comme le principal facteur de cette inflation. En effet, les prix de l'énergie ont connu une augmentation de 6,8% sur un an en août 2023, contrastant avec une diminution de 3,7% en juillet. Cette tendance est en grande partie attribuée à l'augmentation de 10% du tarif réglementé de l'électricité, effective dès le 1er août 2023.



Par ailleurs, bien que les prix des produits alimentaires aient continué de croître, leur rythme d'augmentation a ralenti. En août 2023, ils ont enregistré une hausse de 11,1% sur un an, contre 12,7% en juillet. Plus précisément, les produits frais ont vu leurs prix augmenter de 9,1% sur un an en août, tandis que les autres produits alimentaires ont enregistré une hausse de 11,5% par rapport à août 2022.