Inflation : l’Insee confirme 2,8% en décembre 2021

Les données définitives de l’inflation de décembre 2021 par l’Insee confirment les prévisions, et ainsi les calculs théoriques sur les nouveaux taux des livrets défiscalisés français. Une révision des taux est annoncée par le gouvernement, sans coup de pouce.



Sur la base d’une inflation de 2,8% en décembre 2021, le calcul mathématique du taux d’intérêt du Livret A et Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) devrait conduire la Banque de France a proposer au gouvernement un nouveau taux de 0,8%, qui serait appliqué dès le 1er février 2022 (contre 0,5% jusque-là).



Pour le Livret d’Épargne Populaire (LEP), accessible sous conditions de ressources, la hausse devrait être bien plus conséquente : le nouveau taux sera de 2,2% par an.