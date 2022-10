Inflation : la France fait mieux que le reste de l'Europe

En septembre, l'inflation s'est établie à 5,6% sur un an, d'après les derniers chiffres de l'Insee. Une progression qui reflue depuis le début de l'été : en juillet, la hausse des prix sur un an avait atteint 6,1%, puis de 5,9% en août. L'indice harmonisé des prix, qui permet les comparaisons au niveau européen, est de 6,2%, soit 0,4 point de moins qu'en août. La France est le pays européen où l'inflation est la moins élevée.



Deux facteurs principaux expliquent le recul relatif du niveau de l'inflation. Tout d'abord, les prix du pétrole : avec un baril à 90 $ au lieu de 120 $ au printemps, l'or noir est un peu plus accessible, contribuant ainsi à freiner la hausse des prix. Surtout, le bouclier tarifaire joue à plein. Selon l'Insee, il permet de réduire l'inflation de 2 points. Mais en raison de son coût très élevé pour les finances publiques (24 milliards d'euros), cette aide va progressivement se réduire à partir du début de l'année prochaine.