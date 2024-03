Inflation : la baisse des taux d'intérêt attendra des jours meilleurs

Selon les dernières données, l'inflation en France a atteint son niveau le plus bas en deux ans, avec une augmentation des prix de 2,9 % sur douze mois glissants, tandis qu'en Allemagne, le taux a lui aussi reculé, passant de 3,1 % à 2,7 % le mois dernier. Cette tendance pourrait inciter à un assouplissement monétaire, mais la réalité est plus complexe.



En effet, malgré ces signes encourageants, l'inflation reste persistante, notamment avec une hausse des prix de 0,8 % entre janvier et février en France, principalement due à des effets de base et à un léger ralentissement des prix alimentaires, tandis que les prix des services continuent d'augmenter. À l'échelle de la zone euro, l'inflation a progressé de 2,6 %, légèrement au-dessus des attentes des économistes. L'inflation sous-jacente, excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation, reste également élevée à 3,1 % en février.



La BCE reste donc sur ses gardes, attendant notamment de voir l'évolution des salaires après la période de négociation annuelle. Les augmentations salariales du quatrième trimestre 2023 se sont modérées autour de 4,7 %, mais l'institution financière souhaite s'assurer d'une stabilisation autour de 4 % sur plusieurs mois. Cette prudence s'explique par une volonté de ne pas réitérer l'erreur de 2021-2022, où l'inflation, initialement perçue comme temporaire, s'est révélée plus persistante.