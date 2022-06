Inflation : les Français taillent dans les dépenses courantes

Comment les Français gèrent-ils la baisse du pouvoir d’achat ? En coupant dans les dépenses les moins utiles. L’association d’intérêt général La Finance pour Tous explique que les ménages ne sont plus habitués aux fortes variations de l’inflation telles qu’on les a connues dans les années 70 et 80. Par conséquent, c’est dans l’urgence que les consommateurs doivent arbitrer entre les dépenses. Certaines peuvent difficilement être coupées : l’essence pour la voiture, par exemple.



Il est certes possible de « lever le pied », mais quand il faut faire le plein, il n’y a pas vraiment le choix. Changer de chaudière ou de voiture n’est pas forcément plus simple, les frais engendrés étant très élevés, y compris avec les aides des pouvoirs publics. Et baisser le chauffage ou réduire la consommation d’électricité permet certes d’économiser, mais l’augmentation des prix, plus rapide, finit par les absorber.