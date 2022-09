Inflation : les consommateurs français arbitrent sur les achats de produits

La hausse des prix est devenue la préoccupation numéro un des Français, pour une bonne raison : l'inflation est toujours très élevée. Selon l'Insee, elle s'établissait à 6,6% en août sur un an. D'après le panéliste Nielsen IQ, le nombre de foyers français fragilisé par l'inflation est passé de 5 millions en décembre 2021, à 12 millions actuellement. Et la situation ne devrait pas aller en s'améliorant.



Dans ce contexte, les consommateurs sont nombreux à mettre en place des stratégies pour défendre leur pouvoir d'achat. « Ils ont plus fait attention à leurs dépenses et cherchent des promotions pour préserver leur pouvoir d’achat », confirme le cabinet. Ainsi, 21% des ventes réalisées mi-août dans la grande distribution touchent des produits en promotion. Et des arbitrages sont rendus en défaveur de certains types de produits.