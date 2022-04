Inflation : les prix des produits du quotidien augmentent

L'inflation n'est plus un concept évanescent, c'est une réalité pour de nombreux consommateurs qui observent une hausse des prix de leurs produits du quotidien. Le panéliste NielsenIQ cité par LSA Conso annonce que les tarifs des produits d'alimentation, d'hygiène et d'entretien de la maison ont connu une envolée significative au mois d'avril, durant lequel l'inflation s'est établie à 2,67% sur un an.



La viande et la charcuterie ont enregistré une hausse de 5,23%, ce sont les produits qui ont subi la hausse la plus significative au mois d'avril. L'huile enregistre une augmentation de près de 3%, d'ailleurs ce produit commence à devenir plus difficile à trouver dans les rayons. Le sucre et le beurre subissent une hausse de 2,3%, la farine de 2,1%. Au rayon café aussi, la progression des prix est importante : +2,7% pour le café torréfié et le soluble.