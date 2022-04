Inflation : plus de 40 euros de plus pour le SMIC

Sans surprise, la publication de l’Indice des prix à la consommation par l’Insee le 15 avril 2022, soit les données définitives pour le mois de mars 2022, confirme la tendance inflationniste qui frappe la France et le monde. Les prix augmentent, en moyenne, de 4,5% sur un an et de 1,4% sur un mois, un niveau au plus haut depuis plus de 30 ans en France.



Les prix sont tirés vers le haut par les prix de l’énergie, qui explosent : +29,2% dans l’ensemble, et même +43,5% pour les produits pétroliers, sur un an. La hausse des prix de l’alimentation s’établit à 2,9%, portée par la hausse des prix des produits frais (+7,6% sur un an), tandis que seuls les services et les produits de santé voient leurs prix baisser (-0,9% et -1,2% respectivement), ce qui est lié à la fin des mesures sanitaires visant à lutter contre la Covid-19.