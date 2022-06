Inflation : un surcoût significatif pour les ménages français

Ainsi, un couple de moins de 50 ans paie en moyenne 21,30 euros de plus par mois pour ses courses. C'est beaucoup plus évidemment pour une famille de quatre personnes : 37,80 euros. Pour un couple de séniors sans enfant, la hausse est de 27,70 euros. L'étude comprend également un sondage dans lequel on apprend que 18% des Français rognent sur l'alimentaire.



Pour s'en sortir, 46% des personnes interrogées achètent encore plus de produits en promotion. 44% font appel à des comparaisons sur les prix, tandis que 39% profitent des articles bradés en raison de leur date de péremption, explique au micro de Franceinfo Sophie Coisne, rédactrice en chef adjointe du magazine 60 millions de consommateurs. Des produits comme la viande et le poisson sont moins achetés par 27% des foyers.