Insatisfaction au travail : le malaise chez plus d'un tiers des employés

Les résultats de l'enquête révèlent une plus grande proportion d'insatisfaits parmi les jeunes travailleurs et ceux ayant un contrat temporaire. Parmi les 15-29 ans, plus de la moitié (51 %) se disent insatisfaits de leur emploi. Ce taux diminue avec l'âge, passant à 37 % chez les 30-54 ans et à 24 % pour les 55 ans et plus. Concernant les types de contrats, 85 % des salariés en contrat temporaire se disent insatisfaits. Parmi eux, 74 % indiquent n'avoir pas choisi ce type de contrat. Au sein de ce groupe, 78 % des personnes en contrat à durée déterminée (CDD) et 59 % des intérimaires déclarent que leur situation n'était pas un choix.



Parmi les raisons citées, 21 % des personnes insatisfaites souhaitent travailler davantage, un souhait particulièrement fort parmi les personnes en CDD ou en intérim. D'autre part, 12 % aimeraient changer d'emploi, motivés par des raisons diverses : améliorer leurs conditions de travail (28 %), augmenter leurs revenus (18 %), changer de secteur (17 %) ou trouver un emploi plus intéressant (14 %).