Insee : plus de 700 euros de pouvoir d'achat perdus entre 2021 et 2022

Selon que l'on habite en ville ou dans une zone rurale, la perte de pouvoir d'achat n'est pas la même. Les habitants de l'agglomération parisienne ont ainsi perdu « seulement » 670 euros de pouvoir d'achat, tandis qu'ils ont réussi 80 euros d'aide en moyenne. Pour les ménages ruraux en revanche, les pertes sont beaucoup plus salées : 530 euros liés aux carburants, 510 euros en lien avec le chauffage et l'électricité. Soit plus de 1.000 euros de perte de pouvoir d'achat, rattrapés si l'on peut dire par 120 euros d'aides.



L'Insee relève aussi que le revenu disponible a davantage reculé auprès des ménages les plus modestes : -2,3% pour les 30% les plus pauvres, -1,2% chez les 30% les plus aisés. « La diminution du pouvoir d’achat est d’autant plus forte lorsque plusieurs effets défavorables se conjuguent », observe l'institut qui précise que les 30% les plus pauvres ont perdu en moyenne 2,7% de leur revenu disponible, conte 0,7% chez les 10% les plus aisés.