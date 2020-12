Insee : rebond attendu de l'économie française en 2021

Le marasme économique lié au second confinement n'aura qu'un temps, estime l'Insee. L'institut des statistiques a publié sa note de conjoncture qui a pour horizon mi-2021. La vaccination, qui va s'étaler jusqu'au printemps prochain, devrait permettre de « juguler l’épidémie et de lever les restrictions qui pèsent sur la vie économique et sociale », estime-t-on. La bonne nouvelle, c'est que la machine économique française tourne à plein régime une fois levées les restrictions, comme on a pu le constater lors du déconfinement de cet été. Cela permet d'imaginer une situation économique qui va s'améliorer à moyen terme.



« À rebours des crises économiques précédentes où l’activité française avait pu avoir tendance à moins baisser pour ensuite rebondir plus lentement que dans d’autres pays, les mouvements ont été, en particulier au printemps, de très grande ampleur en France », explique l'Insee. Les prédictions de l'institut sont donc optimistes pour le premier trimestre 2021 avec une croissance à 3 %, suivi par une hausse de 2 % au second trimestre. À la fin du premier semestre, avec cet acquis de croissance, la progression du PIB devrait s'établir à 6 % pour l'ensemble de l'année, si la croissance était ensuite au point mort.