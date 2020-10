Insee : un taux de chômage en forte hausse

L'Insee explique que « du fait tout à la fois du dispositif d’activité partielle, ponctuel ou de plus longue durée, mais aussi d’un phénomène de rétention de main-d’œuvre de la part de certaines entreprises qui conserveraient à ce stade une grande partie de leurs effectifs malgré la contraction de leur activité ». Le plan mis en place par l'exécutif pour soutenir l'emploi des jeunes va avoir un impact « relativement limité », explique l'institut, mais néanmoins il empêche que le niveau de l'emploi se dégrade davantage.



Plusieurs secteurs d'activité sont particulièrement touchés par la crise : ceux des transports de voyageurs, aéronautique, hébergement-restauration, activités culturelles et sportives concentrent un tiers des pertes d'emplois au premier semestre. Sur les six derniers mois de l'année, ce sont les secteurs des transports, des services aux ménages et dans une moindre mesure celui de l'hébergement-restauration qui vont continuer à souffrir. En revanche, les activités liées à l'industrie hors matériels de transport, construction, commerce, services aux entreprises et services non marchands enregistrent un rebond de l'emploi.