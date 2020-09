Institut Sapiens : « Les concessions autoroutières préservent l’intérêt général »

Les concessions dites « historiques », c’est-à-dire les concessions créées entre 1956 et 1970, devaient initialement durer une quarantaine d’années. Elles durent encore, pour une raison très simple : la seule ressource des sociétés concessionnaires est le péage ; la durée fixée pour la concession est la durée nécessaire pour amortir les investissements via le péage ; mais si vous demandez au concessionnaire de procéder à des travaux non prévus, il faut augmenter les péages ou prolonger leur durée pour que le contrat reste équilibré.



Dans les décennies 1980 et 1990, l’État a demandé aux sociétés historiques de se charger de nouveaux tronçons : on payait les nouvelles autoroutes en maintenant plus longtemps le péage sur les tronçons rentabilisés, si vous voulez. C’est de cette manière qu’on a financé certaines autoroutes de « désenclavement », qui n’auraient pas été viables seules.



Cette pratique de l’adossement a plus ou moins cessé depuis 2000. En revanche, l’État peut demander de nouveaux travaux (des échangeurs non prévus, par exemple) contre une augmentation de la durée de concession : ce n’est pas un cadeau à une société donnée ; c’est une compensation pour un nouvel investissement. Et comme la modernisation de nos autoroutes va réclamer de nouveaux investissements, par exemple pour permettre la circulation de véhicules électriques ou autonomes sur les autoroutes, il ne me paraît pas absurde de les financer par un allongement des concessions.