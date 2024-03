Intel revoit son projet de R&D à Saclay

Intel avait prévu de constituer deux pôles d'excellence au sein de ce futur centre de R&D : l'un dédié à l'informatique de haute performance et à l'intelligence artificielle, et l'autre au design des puces électroniques pour ses clients de fonderie.Un projet d'envergure qui soulignait l'importance de la France et de l'Europe dans la stratégie globale d'Intel.Toutefois, l’évolution du contexte économique a contraint le géant américain à revoir ses plans.. Avec des investissements colossaux prévus aux États-Unis (100 milliards de dollars), en Israël (25 milliards de dollars), et en Allemagne (30 milliards d'euros), la capacité de production est devenue la « top priority » du groupe.