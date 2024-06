Intelligence artificielle : Mistral AI réalise (encore) une très belle levée de fonds

Mistral AI, start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle générative, a réalisé une levée de fonds remarquable de 600 millions d'euros, portant sa valorisation à près de 6 milliards d'euros. Cette opération a été menée par DST Global, déjà investisseur dans plusieurs licornes françaises, et General Catalyst. Ce financement comprend 468 millions d'euros en equity, précise Les Echos.



Les fondateurs de Mistral AI, Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, tous issus de grandes entreprises technologiques comme Meta et DeepMind, ont rapidement attiré l'attention. La start-up avait déjà levé 105 millions d'euros lors de son tour d'amorçage et 385 millions d'euros en série A fin 2023, comme le rappellent nos confrères de Maddyness. Ces levées de fonds successives démontrent la capacité de Mistral AI à convaincre les investisseurs de la solidité de son modèle et la confiance qu'ils lui accordent pour son avenir.