Internet : la consommation française ultra-concentrée

L'internet, bien qu'ouvert à tous, est dominé par quelques acteurs majeurs. Selon le dernier rapport de l'Arcep, l'autorité de régulation des télécoms en France, cinq entreprises sont à l'origine de plus de la moitié du trafic internet du pays. En tête de liste, on retrouve Netflix, le géant du streaming vidéo, qui représente à lui seul près de 20% du trafic. Il est suivi de près par Google, Akamai, Meta et Amazon. Ces chiffres soulignent la concentration du trafic internet entre les mains de quelques acteurs, mettant en lumière les défis de régulation pour maintenir un Internet ouvert et équitable.



La consommation massive de données par ces géants pose des défis significatifs. Pour minimiser leur impact sur le réseau, certains, comme Netflix, ont développé leur propre infrastructure de distribution. Ce qui leur permet de rapprocher leurs contenus des utilisateurs et d'optimiser les formats de compression.