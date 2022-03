Investissements étrangers : la France connait une année 2021 record

Viennent ensuite les États-Unis avec 247 projets, mais le nombre d'emplois maintenus ou créés sont plus nombreux puisque les sites américains représentent 22% du total (soit plus de 10.000 emplois). Le Royaume-Uni est troisième sur le podium, avec 151 projets (9% du total, 9% des emplois), et ce malgré les difficultés liées au Brexit. Les pays européens sont les premiers investisseurs étrangers en France.



La moitié des projets sont de nouvelles implantations, contre 44% pour les extensions qui pèsent près de la moitié des emplois, souligne entre autre Business France. De nombreux projets s'inscrivent dans les lignes des plans France Relance et France 2030, qui ont trait à l'industrie, à la santé, à la transition électrique dans l'automobile ainsi que dans les énergies renouvelables.