Investissements mondiaux : l'Europe à la peine

Le cabinet Trendeo a publié un bilan alarmant sur l'état des investissements industriels à l'échelle mondiale. D'après leur étude, sur les 1.300 milliards d'euros d'investissements recensés, 54 % sont dirigés vers l'Asie et 28 % vers l'Amérique, ne laissant que 10 % pour l'Europe. Ce déséquilibre marque un retard significatif pour le continent européen dans la course mondiale à l'investissement industriel.



L'économie mondiale traverse une période de turbulences, avec des indicateurs positifs aux États-Unis, notamment une croissance robuste du PIB de 5,2 % au troisième trimestre. En revanche, l'Europe fait face à des difficultés, avec une récession persistante en Allemagne et une stagnation de la croissance du PIB en France.



Le rapport de Trendeo souligne que les entreprises européennes sont réticentes à investir en raison des incertitudes économiques et du besoin de réindustrialisation et de décarbonation. Les investissements industriels mondiaux n'ont pas retrouvé leur niveau pré-pandémique, avec une moyenne de 525 milliards d'euros investis entre début 2021 et mi-2023, inférieure aux 665 milliards d'euros d'avant la crise sanitaire.