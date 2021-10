Islamogauchisme, populisme et nouveau clivage gauche-droite

[1] https://www.20minutes.fr/politique/2161135-20171102-six-mois-macron-o-droite-gauche [2] https://www.scienceshumaines.com/droite-gauche-un-clivage-encore-pertinent_fr_36163.html et https://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/cahiers-francais-404/qu-est-devenu-clivage-gauche-droite.html

Le clivage droite-gauche ne fut sans doute jamais autant désavoué dans les discours que durant la campagne présidentielle de 2017, à ce jour la dernière en date. Il est frappant de voir que les deux candidats parvenus au second tour dénonçaient, chacun à leur manière, cette séparation traditionnelle du spectre politique : Emmanuel Macron prétendait tenir une ligne « et de droite et de gauche »[1] tandis que Marine Le Pen voulait faire de son parti un mouvement « ni droite ni gauche ». Rassemblement transpartisan contre union antisystème, mais au fond même rejet de la division politique et recherche d’une forme d’unanimité politique, paradoxalement motivée par une même volonté de renverser la table pour redynamiser une vie politique engourdie par la pensée unique.Ces postures politiques ne sont pas hors-sol, et correspondent à l’opinion d’une écrasante majorité de Français, qui estiment à 73 % que le clivage droite-gauche ne veut plus rien dire, ce qui pousse des universitaires, à leur tour, à s’interroger sur la pertinence de cette grille de lecture politique[2].Depuis l’élection de Donald Trump aux États-Unis et la multiplication des gouvernements eurosceptiques en Europe, comprenant des représentants de formations politiques considérées comme radicales et extrémistes, les commentateurs répètent de plus en plus souvent que le clivage gauche-droite traditionnel serait en train d’être remplacé par un clivage opposant les modérés aux populistes. On a aussi pu entendre ici et là que le clivage traditionnel était remplacé par un clivage opposant mondialistes et souverainistes.Pour autant, ces lieux communs de l’analyse politique demeurent principalement intuitifs, et peinent à répondre correctement aux questions posées par l’actualité politique faute de s’entendre préalablement sur des définitions précises, en particulier la définition centrale : qu’est-ce que la gauche ? Qu’est-ce que la droite ? Il y a là une question primordiale, car aucune tentative sérieuse d’analyse de l’évolution du clivage politique ne peut être opérée si l’on ne peut, sur la base de la réponse qu’on y apporte, dire si une idéologie est de droite ou de gauche, ni si droite et gauche recouvrent des réalités constantes dans le temps. Comment pourrait-on donc dire si nous faisons face à l’évolution du clivage ou bien à sa disparition ?Par le présent ouvrage, nous n’entendons pas traiter de manière définitive l’histoire pratique du clivage politique gauche-droite, que ce soit pour la France ou pour le reste du monde. De nombreux volumes ne suffiraient pas pour traiter une telle question. En revanche, le but de ce livre est de régler la question sur le plan théorique en fournissant d’abord un modèle explicatif opérant (première partie), que nous aurons le soin de tester rétrospectivement en un échantillon historique et géographique suffisamment représentatif pour être probant (deuxième partie) avant que de l’employer pour analyser la situation actuelle, en France et dans l’ensemble du monde occidental, et envisager l’évolution probable dans les décennies à venir (troisième partie).