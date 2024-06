JO 2024 : le risque de grève s’accentue

La réforme de l'assurance chômage, qui doit entrer en vigueur le 1er décembre 2024, est ciblée par les syndicats et les salariés. Elle imposera des conditions plus strictes pour bénéficier des allocations. La durée d'indemnisation sera réduite à 15 mois, contre 24 auparavant, et il faudra avoir travaillé huit mois au cours des 20 derniers mois, au lieu de six actuellement. Pour les spécialistes, toutefois, cette réforme est une attaque directe contre les travailleurs précaires, notamment ceux du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration et de la sécurité, souvent employés de manière saisonnière ou intermittente.



Sophie Binet a fermement critiqué ces modifications des droits des travailleurs, affirmant qu'elles « pénalisent les salariés mobilisés pendant les Jeux car elles touchent particulièrement ceux qui ont des emplois discontinus ». Elle a ajouté sur France Inter que les travailleurs ne devraient pas être privés de leurs droits sociaux à cause de ces nouvelles règles injustes.