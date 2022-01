JVD lance le Shield Compact, un purificateur d’air qui fait office de bouclier de protection personnel

Le purificateur d'air Shield Compact utilise la technologie breveté Smart Mineralisation qui permet de lutter contre l’ensemble des contaminants, pollution, mauvaises odeurs et virus. Il permet de traiter l'air ambiant d'une pièce, en purifiant l'air ambiant que nous respirons. Pour les collectivités, mais aussi pour les particuliers ou tout autre lieu clos recevant du public, tels que les restaurants, les musées, les bureaux, c'est la garantie d'un air renouvelé, sain, débarrassé des bactéries et virus, mais aussi des odeurs et polluants présents.



Un purificateur qui offre un bouclier de protection personnel



La problématique de la qualité de l’air est devenue un enjeu capital pour la santé et le bien-être, particulièrement depuis la crise sanitaire et l’augmentation de la durée passée dans les espaces clos (maison, bureaux, etc. …). De plus en plus de professionnels optent pour un purificateur d’air afin de maintenir une sécurité sanitaire optimale pour leurs visiteurs et leurs clients en assainissant leurs espaces intérieurs, 2 à 8 fois plus pollués que l’extérieur.



Face aux enjeux environnementaux et de santé publique et en réponse aux préoccupations des particuliers et des professionnels, le groupe JVD, lance le purificateur d’air Shield Compact. Véritable bouclier de protection personnel, fruit de plus de 4 ans de recherche et développement, il s’appuie sur une technologie de traitement d’air respectueuse de l’environnement et conjugue l’élégance et le savoir-faire français. Le Shield Compact est également disponible à l'achat pour les particuliers qui souhaitent améliorer la qualité de l'air intérieur de leurs espaces privés en éliminant les polluants, les allergènes, les contaminants et les odeurs.