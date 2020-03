Jack Dorsey, le patron de Twitter, va-t-il être débarqué par un actionnaire ?

Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, est sous la menace d'un départ forcé. Un fonds activiste, Elliott, a acheté pour un milliard de dollars d'actions du réseau social, avec un objectif en tête : obtenir la tête du dirigeant. Le fonds estime en effet que Jack Dorsey n'est pas en mesure de gérer Twitter de la manière la plus efficace pour les actionnaires : ses multiples activités l'empêcheraient en effet de créer de la valeur. En fin d'année dernière, il a ainsi annoncé son intention de passer de trois à six mois en Afrique pour, entre autres, aider le continent à « définir l'avenir » et tout particulièrement celui des cryptomonnaies. Le bitcoin est une autre de ses passions, qui l'éloignerait de la gestion au quotidien de Twitter.



En plus du réseau social, Jack Dorsey est également le patron de Square, une entreprise qui propose des solutions de paiement mobile pour les magasins e détail et les auto-entrepreneurs. De par son activité moins exposée que Twitter, Square est moins connue mais sa solution n'en demeure pas moins connue sur les marchés visés. Et comme Twitter, Square est coté à la Bourse américaine.