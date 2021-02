Jaguar sera un constructeur 100% électrique en 2025

Thierry Bolloré, ancien numéro 2 de Renault et directeur général du groupe Jaguar Land Rover, a dévoilé les grandes lignes du nouveau plan stratégique du constructeur automobile. Comme la vaste majorité de la concurrence, il mise clairement sur l'électrique pour rebondir, en allant un peu plus loin : la marque Jaguar connue pour ses véhicules de luxe sera 100% électrique dès 2025. À l'horizon 2039, l'entreprise envisage d'être carbo-neutre. Thierry Bolloré a donné peu de détails sur le futur portfolio de Jaguar, mais il a toutefois annoncé un portfolio de modèles dotés d'un design « spectaculaire à l'avant-garde des dernières technologies ».



Le dirigeant s'est montré plus concret pour Land Rover, dont l'avenir s'écrit aussi à l'électrique. D'ici cinq ans, la marque va lancer six véhicules complètement électriques, avec une première étape en 2024. D'ici 2030, Land Rover prévoit que 60% de ses ventes se réaliseront dans ce segment. Pour parvenir à remplir ses objectif, le groupe a mis au point deux plateformes : MLA (Modular Longitudinal Architecture) pour les moteurs thermiques électrifiés et les moteurs tout électriques, et l'architecture EMA (Electric Modular Architecture) entièrement électrique.