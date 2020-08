Japon : le PIB s’effondre au deuxième trimestre, la récession empire

Si du côté purement sanitaire, la pandémie de Covid-19 au Japon a été relativement bien maîtrisée, avec 56.000 cas et 1.103 décès sur l’archipel, l’économie est officiellement entrée dans son troisième trimestre consécutif de croissance négative. Le dernier trimestre 2019, soit avant la pandémie, s’était clôturé par une baisse du PIB de 1,9% tandis que le premier trimestre 2020 avait enregistré une chute du PIB de 0,6%.



S’il est vrai que la France aussi a connu trois trimestres consécutifs de croissance négative, avec 0,1% de chute du PIB au dernier trimestre 2019, la crise japonaise est plus structurelle ; la baisse du PIB en France au quatrième trimestre 2019 n’avait été liée qu’aux grèves contre la réforme des retraites qui ont entraîné la fermeture de nombreux magasins et une chute de la consommation durant la période stratégique des fêtes de fin d’année.