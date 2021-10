Jean Dhoore, « le management de l’Incertitude »

Cette crise ou plutôt la multiplicité des crises qui nous assaillent dans tous les domaines de notre existence, amplifie sûrement, mais aussi, je pense, modifie en profondeur l’appréhension de la réalité incontournable et de la prégnance de l’Incertitude dans la vie des entreprises comme dans toutes les autres structures qui constituent nos sociétés. Cela rend plus indispensable que jamais une gestion décomplexée et éclairée de ce phénomène d’Incertitude. Il s’agit de limiter et de tenter de maîtriser au maximum les perturbations que cela entraine tant dans nos organisations que dans nos psychismes. Les outils existent, mais sont encore trop peu utilisés. Ceux qui sont présentés dans l’ouvrage cité, loin des recettes miracles et autres gadgets attrayants, mais souvent inopérants, sont parmi les plus efficaces qu’il m’a été donné de rencontrer et d’expérimenter. Fondés sur les avancées scientifiques majeures des dernières décennies, la transposition des lois de la physique et des sciences du chaos (incluant les notions d’irréversibilité, de perturbations, de turbulences, de bifurcations…) dans le domaine des sciences sociales leur donne toute leur crédibilité scientifique.Les interventions du Professeur Defrenne auxquelles il m’a été donné de participer ont été surtout mises en œuvre dans le cadre de PétroFina avant la fusion avec le Groupe TOTAL. Cette démarche s’efforce de développer un esprit autant que des organisations d’« Adhésion Partenariale » par la mise en place de « Structures Constantes d’Ajustement Permanent » favorisant la recherche collégiale et la mise en œuvre de stratégies d’implication et d’investissement au travail de tous les acteurs impliqués, sans dommage pour personne. L’expliquer est souvent plus complexe que de la pratiquer.C’est essentiel pour convaincre, sur le long terme, tous les acteurs qu’ils ont tous « intérêt », collectivement et aussi individuellement, à participer pleinement et honnêtement à cette démarche constructive, toujours révisable en fonction des nouveaux évènements imprévus comme des défis inattendus qui ne manqueront pas de survenir dans l’univers d’Incertitude qui est désormais le nôtre pour longtempsPoser la question, c’est déjà y répondre… Il n’y a d’ailleurs pas d’alternative !