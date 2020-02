Jeff Bezos lance un fonds de 10 milliards de dollars pour l’environnement

Depuis quelques mois, Amazon est sous le feu de la critique en raison de sa politique environnementale. Des employés de l’entreprise, regroupés sous la bannière AECJ (Amazon Employees for Climate Justice), ont exigé de nouvelles mesures pour aller plus loin que l’annonce faite en septembre dernier : Jeff Bezos promettait que le groupe allait remplir avec dix ans d’avance ses engagements en faveur du climat. Le patron du géant du e-commerce monte en première ligne en dévoilant une nouvelle initiative personnelle.



Jeff Bezos lance un Fonds pour la Terre, le Bezos Earth Fund, qui sera doté pour commencer de dix milliards de dollars puisés dans sa fortune personnelle. Ce fonds a pour vocation de subventionner des chercheurs, des organisations non gouvernementales et des militants pour poursuivre et amplifier la lutte contre le réchauffement de la planète. « Le changement climatique est la plus grande menace pour notre planète », écrit l’homme le plus riche de la planète.