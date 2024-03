La préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024 avance conformément aux attentes, avec la commission de coordination du CIO quittant Paris pour la dernière fois avant l'événement, rassurée quant à la réalisation des objectifs fixés. « Nous quittons Paris avec pleine confiance que l'excellence est à portée de main », a affirmé Pierre-Olivier Beckers, président de la commission de coordination du CIO, soulignant l’achèvement proche du projet avec seulement 4% du temps restant.



La déclaration intervient après la septième et ultime visite à Paris, moment choisi par le comité pour exprimer sa grande satisfaction vis-à-vis de l'état d'avancement du projet. Tony Estanguet, président de Paris 2024, a complété en soulignant l'importance de la dernière ligne droite dans la concrétisation du succès. L'engouement grandissant en France et à l'international est palpable, signalant une anticipation positive de l'événement.



Malgré cet optimisme, le climat social en France représente une préoccupation notable. La CGT a annoncé un préavis de grève dans la fonction publique pendant les Jeux, soulevant des inquiétudes quant à la possibilité de perturbations. Néanmoins, le CIO reste confiant, mettant en avant la volonté de dialogue social comme un moyen de surmonter ces obstacles. La présence de Bernard Thibault, ex-secrétaire général de la CGT et membre du comité d'organisation, témoigne d'une tentative de conciliation entre les différentes parties prenantes.