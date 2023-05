Jeux Olympiques de Paris 2024 : Visa imposé comme unique solution de paiement par carte

Bien que la loi française autorise le paiement en espèces pour les transactions commerciales, cette solution présente des inconvénients.Cela a un impact sur le chiffre d'affaires de la boutique officielle, qui perd des clients contraints de se déplacer pour obtenir des espèces.De plus,, qui tireraient avantage de la vulnérabilité des touristes portant des sommes importantes en liquide. Les organisateurs et les commerçants devront prendre des mesures pour assurer la sécurité des visiteurs et la satisfaction des clients face à cette situation.