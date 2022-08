Jeux vidéo : le moteur Unity au centre de tous les intérêts

Sauf qu'un trouble-fête est venu mettre son grain de sel ! AppLovin, concurrent d'ironSource sur le même créneau de la monétisation, a proposé une offre alternative qui valorise Unity à hauteur de 17,5 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus par rapport à la valorisation réelle du moteur du jeu. La nouvelle société génèrerait un chiffre d'affaires de 7 milliards de dollars dès 2024, et des profits de 3 milliards.



Sur le papier, cette opération a donc de quoi séduire et « permettrait d'obtenir une valeur optimale pour les actionnaires et de créer une solution complète sans précédent permettant aux développeurs de créer, de monétiser, de mesurer et de développer des jeux », affirme le nouveau prétendant. Les actionnaires de Unity l'entendront-ils de cette oreille ?