Joe Biden : la moitié des véhicules achetés aux États-Unis devra être électrique ou hybride d'ici 2030

Cet objectif correspond d'ailleurs peu ou prou à celui que se sont fixés les constructeurs automobiles. GM, Ford et Stellantis (dont Chrysler fait partie du giron), ont annoncé leur soutien dans un communiqué commun. Eux aussi veulent vendre de 40 à 50% de véhicules hybrides et électriques à l'horizon 2030. Quant à la concurrence, elle est tout à fait en accord avec ce plan.



Joe Biden a également tenu à associer le puissant syndicat UAW dans cette annonce, en promettant des jobs « bien payés et syndiqués ». L'organisation a salué l'initiative du président américain, en assurant que ses membres étaient prêts à relever le défi « pour gagner cette course mondiale ». Les États-Unis ont au moins un allié de poids : Tesla, dont les véhicules électriques ont la faveur des automobilistes.