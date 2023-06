Jouets : JouéClub sauve La Grande Récré

Le tribunal de commerce de Paris a annoncé en fin de semaine dernière que JouéClub reprendrait la majorité des magasins et des salariés de La Grande Récré, dont la maison mère Ludendo Entreprises est actuellement en cours de liquidation. JouéClub, qui se décrit comme le plus grand réseau de professionnels indépendants du jouet en France, avec 283 magasins dans le pays, acquiert 89 des 101 magasins de La Grande Récré, ainsi que 48 contrats de franchise actifs, tant en France qu'à l'international.



JouéClub s'engage à reprendre 750 des 770 salariés des magasins et du siège de La Grande Récré, et à réaffecter la plupart des employés des magasins non repris dans d'autres boutiques de l'enseigne. Ce faisant, JouéClub préserve plus de 1.100 emplois directs et indirects. JouéClub a pour ambition de relancer la marque La Grande Récré, un acteur majeur du marché français du jouet. La coopérative compte maintenir l'indépendance des deux réseaux, avec une stratégie de marque distincte : JouéClub continuera à viser les familles en périphérie, tandis que La Grande Récré adoptera une orientation plus urbaine et centrée sur les enfants.