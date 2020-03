Jusqu'à 25 million d'emplois supprimés en raison du coronavirus

L'agence des Nations Unies a établi un sombre scénario pour l'emploi dans le monde si une réponse coordonnée à l'échelle internationale n'est pas mise en place pour limiter les effets de la pandémie de COVID-19. Dans le scénario le plus pessimiste, l'économie mondiale perdrait 24,7 millions d'emplois. Même avec l'hypothèse la plus optimiste, la perte d'emplois s'établit à 5,3 millions. Ce sont les catégories les moins favorisées (jeunes, femmes, migrants, travailleurs plus âgés) qui sont en première ligne avec leurs postes peu rémunérés et moins bien protégés. Cela provoquerait une augmentation des inégalités.



L'OIT appelle donc les gouvernements à coordonner leurs actions comme cela avait été le cas en 2008-2009 en réponse à la crise financière. L'agence estime indispensable de mettre en œuvre des mesures de grande envergure afin de protéger les travailleurs et soutenir le marché du travail. Guy Ryder, le directeur général de l'OIT, explique dans le communiqué qu'il ne s'agit « plus seulement d’une crise sanitaire mondiale, c’est aussi une crise grave en matière d’emplois ainsi qu’une une crise économique majeure ».